Atletica gli orari e il calendario di tutte le finali alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si svilupperà da giovedì 1 a domenica 11 agosto il programma dell’leggera ai Giochi Olimpici di. Nella rassegna a cinque cerchina verranno assegnati 48 titoli (23 maschili, 23 femminili e 2 in eventi misti) tra marcia, gare di corsa e concorsi, con l’Italia che proverà a confermarsi protagonista dopo il clamoroso exploit di Tokyo. La spedizione azzurra si presenta in Francia con ambizioni importanti, sicuramente superiori rispetto alla vigilia dell’ultima edizione, anche se servirà davvero un’impresa complicatissima per ripetere le 5 vittorie di tre anni fa. Proiettandocipossibili carte da medaglia italiane più credibili bisogna citare sicuramente Gianmarco Tamberi, Antonella Palmisano, Leonardo Fabbri, la staffetta 4×100 uomini, Mattia Furlani, Lorenzo Simonelli, Andy Diaz e l’inedita prova mista a coppie di marcia sulla distanza della Maratona.