Ottimi risultati per l’ Endas Nuoto Master

(Di martedì 16 luglio 2024) È stato una successo la 35esima edizione del Trofeo ’Gianni Gambi’ e il 32esimo ’Trofeo Bisanzio Nuota’, svoltosi nelle acque libere adiacenti il molo Zaccagnini di Marina di Ravenna grazie all’ organizzazione dell’Anmi, Ravenna Gruppo Primo Sarti e della Rinascita Team Romagna. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da varie regioni e tra essi hanno ottenutogli atletidell’Ravenna. In particolare, nella gara dei 5 chilometri, si sono messi in Giovanni Ricci e Marco Gambetti, vincitori delle rispettive categorie, mentre Roberto Mengarelli è arrivato secondo. Quinto posto per Elisa Raffoni. Nella gara del ‘miglio marino’, ottima prestazione di Letizia Gelsomini che oltre ad arrivare prima di categoria è giunta seconda assoluta della classifica femminile.