Nostro figlio Mario Paciolla è stato ucciso il governo faccia da mediatore | l’appello dei genitori del cooperante morto quattro anni fa

(Di martedì 16 luglio 2024) A 4dalla scomparsa di, ildell’Onu trovato impiccato nella sua stanza in Colombia, a Napoli si è tenuto alla presenza deiun flash mob per tenere accesi i riflettori su una vicenda che rischia di essere archiviata senza dare risposte. “Sappiamo che la vicenda diè complessa – dice Anna Motta, madre di– la Colombia è lontana, ma l’Onu deve dare delle risposte. Vogliamo che ci dicano la verità e cioè che, su questo non molleremo di un passo”. La donna ha ricordato suoin Piazza Municipio insieme al marito e a decine di attivisti ed amici. “C’è bisogno – aggiunge la madre – che ilun’opera di mediazione, perché bisogna capire il motivo per cui le indagini non vanno avanti.