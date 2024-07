No al risarcimento per 7 studenti morti nel terremoto Anzi ai famigliari il costo delle spese legali

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 16 luglio 2024) Non ci sarà nessunper idei 7durante ilche il 6 aprile 2009 ha colpito L’Aquila: la sentenza della Corte d’Appello, infatti, ha scagionato gli scienziati della Commissione Grande Rischi che il 31 marzo del 2009, cinque giorni prima del sisma, si era riunita all’Aquila. I parentivittime non solo non saranno risarcite, ma dovranno,, pagarsi le, che ammontano a circa 14 mila euro. Secondo i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila, come riporta la stampa, i 7 ragazzi sarebbero colpevoli di aver avuto una “condotta incauta”, che li ha portati alla morte, e come deciso in primo grado nel procedimento in sede civile del 2022, la presidenza del Consiglio è stata scagionata perché “il fatto non sussiste”.