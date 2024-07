Nashley torna con il singolo Luci e l’album Dimenticare il mondo | Ho voluto essere libero dalle regole di mercato – Intervista

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 16 luglio 2024) Il cantanteto con il nuovo album “IL” lo scorso 31 maggio. “Un disco, che dà l’importanza che meritano a musica e testi. Fregandosene di tutto e tutti ed andare dove si vuole andare, senzao limiti” – come racconta il cantante stesso. Prima del disco pero,è uscito con il suo ultimodal titolo “”. La canzone racconta una relazione instabile, quasi incerta, dove il narratore si sente costantemente in viaggio e totalmente incapace di fermarsi in un posto. Un branosonorità urban, reggae e pop, in cui l’incertezza e il desiderio di evasione dominano, con immagini di una vita caotica e di una città anonima che riflette la confusione interiore.