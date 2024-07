Fiorentina Mandragora | C’è tanto entusiasmo Con Palladino subito grande sintonia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) “Stiamo lavorando bene e con, ci stiamo divertendo inserendo nuove idee. Con il mister e il suo staff c’è statounaempatia e, ed è un punto di partenza molto importante. Stiamo mettendo un mattone alla volta per preparare una stagione importante. Siamo tutti ambiziosi”. Queste le parole di Rolando, diffuse dal sito ufficiale della, al termine dell’allenamento odierno, concluso con una partitella in famiglia davanti ai propri tifosi. “Ora inizieranno i test veri, dobbiamo farci trovarepronti per creare un ambiente che ci permetta poi di raggiungere i risultati. Serve creare unaatmosfera dentro lo spogliatoio e anche con i tifosi, che ci hanno sempre dato unamano – ha aggiunto il centrocampista –.