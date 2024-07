Caronte si rinforza ancora l’Italia sarà come in un forno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – Nei prossimi giorni l’anticiclone africanodiventerà sempre più forte e in Europa probabilmente riuscirà a frantumare qualche record di caldo. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it pone l’attenzione al gran caldo in arrivo, non solo in Italia, ma anche su molti Stati europei. In casa nostra l’anticiclone africanoda record, infatti ildel 2024molto più caldo del primodel 2012, quando le temperature al suolo faticarono a raggiungere i 37°C: una conferma che il clima è cambiato. 10-20 anni fa parlavamo di caldo estremo quando le massime toccavano 36-38°C, adesso arriviamo sempre più spesso agli OVER 40 (oltre i 40°C all’ombra). Sotto il profilo termicoporterà 42°C a Foggia e Taranto, 41°C a Benevento, Siracusa, 40°C ad Agrigento e Ferrara, 37-38°C su Marche e Umbria e basso Veneto.