A Different Man | Sebastian Stan è irriconoscibile nel primo trailer del film

(Di martedì 16 luglio 2024) Ildel prossimo accattivante progetto di A24, AMan, è stato rilasciato e mostra il brillantein tutta la sua gloria. Per il ruolo di Edward, un uomo affetto da neurofibromatosi che si sottopone a un intervento chirurgico pionieristico,ha vinto l’Orso d’argento per la migliore interpretazione principale al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, con ilstesso candidato all’ambìto Orso d’oro. Ciò è avvenuto dopo la première ufficiale del lungometraggio al Sundance, che ha visto la commedia nera ricevere molti elogi dalla critica, tra cui quello di Ross Bonaime di Collider. L’uscita del titolo è prevista, nelle sale americane, per il 20 settembre 2024.