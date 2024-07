Volley maschile Galassi | Stagione impegnativa bella sfida con l’Argentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Laè stata lunga e. Siamo abituati a questo tipo di sforzo. Consaranno due partite importanti in vista dei Giochi Olimpici di Parigi.è una squadra di talento e di carattere che gioca una buona pallavolo; ritengo sia l’avversario giusto da affrontare in questo momento della”. Così Gianluca, centrale di Piacenza e dell’Ital, presenta la doppiain programma controin preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. “C’è la giusta voglia di rivalsa rispetto all’ultima edizione dei Giochi disputata. Fino a ora la nostra è stata unapositiva. E’ stato un duro colpo per tutti noi perdere Anzani, un fulmine a ciel sereno. Qui ci sono ragazzi dal talento incredibile, atleti molto giovani che hanno tutti i numeri per stare in pianta stabile in nazionale maggiore”.