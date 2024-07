Tavoli waterbike ombrelloni cibo musica dance e tanta allegria per un party vietatissimo su un’isola protetta | identificati dalla Capitaneria di Porto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Navigare beati e felici su uno yacht nella riserva del Parco Nazionale dell’Arcipelago de la Maddalena in Sardegna. Avvistare una spiaggetta libera in una isola piccola e incontaminata, proprio perché, e da qui una bella idea. Perché non prendere il gommoncino, in dotazione dello yacht, con tutto l’occorrente per organizzare unprivato con momenti di relax? Detto fatto. Allora tutti a bordo e via con lettini,, casse frigo, giochi per i piccoli, unaper divertirsi un po’,. Peccato che sia tutto. Ad “inchiodare” i quindici turisti allegri, di origine araba come si è appreso successivamente, sbarcati letteralmente nell’isola di Soffi, a poche migliaCosta Smeralda, ci ha pensato, come riporta l’agenzia Ansa, è stato Giampaolo Barceloneta.