Oroscopo Paolo Fox martedì 16 luglio 2024 | Pesci novità interessanti

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’diFox per oggi,16Ariete Sei forte e determinato, lasciati andare all’istinto. In amore puoi sentirti appagato. Fai attenzione alle spese. Toro La luna opposta porta qualche dubbio. Preparati: oggi dovrai trattare argomenti spinosi. Gemelli Emotivamente sei più forte e anche dopo una separazione sarà possibile trovare serenità. Cancro In amore la situazione sarà favorevole. Complesse le questioni familiari, da risolvere un contenzioso di lavoro. Leone Il fascino non manca, puoi stupire tutti con il tuo modo di fare intraprendente. Stai con amici che ti ispirano simpatia. Vergine Lavoro e carriera sono ok. Ciò che inizierai in questi giorni avrà successo. In amore c’è poco tempo da dedicare a chi ti piace.