Massima sinergia tra le società del Gruppo Risorse e competenze condivise per crescere

(Di lunedì 15 luglio 2024) LABOMAR È UNAspecializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. L’azienda è stata fondata nel 1998 dalla farmacia del dottor Walter Bertin a Istrana, in provincia di Treviso. Cinque anni dopo Bertin ha tenuto a battesimo Labomar Research, il ramo d’azienda dedicato alla ricerca e sviluppo. Ogni nuovo prodotto è frutto di un’attività di ricerca e sperimentazione nella quale Labomar è partner, guida e ispirazione. Nel 2004 Labomar inizia la sua trasformazione da laboratorio farmaceutico a industria manifatturiera e negli anni deposita 17 brevetti, anche grazie alle collaborazioni con importanti atenei per studi clinici e pubblicazioni scientifiche.