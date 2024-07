La mission digitale di Koinos Capital

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) APPROCCIO IMPRENDITORIALE, visione industriale. È il binomio di fattori che ha portato alla nascita di Italian Founders Fund (Iff), secondo la visione diSgr. È stata proprioa promuovere l’idea di creare un fondo come Iff, per sostenere imprese innovative e con un alto potenziale di crescita. Con questa operazione,ha dunque allargato il suo business al mondo del venturee al sostegno alle startup, dopo aver maturato una lunga esperienza nel settore del private equity (cioè l’investimento nele di aziende non quotate in Borsa ma con già una storia consolidata alle spalle). "I fondi come Iff che coinvolgono dei founder, capaci di lanciare in passato altre aziende innovative e di successo sono già esistenti all’estero", dice Marco Morgese, ceo di, che aggiunge: "li vediamo negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Scandinavia o in Olanda".