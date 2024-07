Il Ferrara Summer Festival saluta ai concerti oltre 100mila giovani | Sicurezza il piano ha funzionato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Al termine del, la questura traccia un resoconto delle attività messe in atto durante le manifestazioni che, per venti giorni, si sono svolte in piazza Trento Trieste e piazza Ariostea con l’arrivo complessivo dipersone. La questura traccia un bilancio positivo al termine della kermesse musicale e il questore vuole complimentarsi con gli operatori delle Forze di Polizia e della Polizia Locale che hanno garantito ladella manifestazione, estendendo tale riconoscenza al Comune diper la fattiva collaborazione prestata, al personale dei Vigili del Fuoco, del Pronto intervento Medico Sanitario ed all’organizzazione tutta, che ha recepito costruttivamente gli indirizzi della questura, garantendo ogni sera la presenza di un cospicuo numero di addetti ai servizi di controllo.