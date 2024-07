Greenwood Napoli oggi può essere un giorno chiave | c’è un retroscena su Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024)è uno dei nomi più accostati alin queste ore: l’attaccante del Manchester United èso anche da Lazio e Marsiglia. Dopo la difesa, in attesa di capire se verrà formalizzato l’affare per lo svincolato Mario Hermoso, ilè ora a caccia di occasioni per quanto concerne altre zone del campo. A partire, magari, proprio dall’attacco, dove tiene banco il futuro di Jesper Lindstrom, con la Premier League (in particolare l’Everton, ndr) che sembrasulle tracce dell’ex Eintracht Francoforte. In caso di addio del danese, il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna è pronto a ritornare sul mercato con l’obiettivo di regalare ad Antonioil giusto rimpiazzo. A tal riguardo, spunta con determinazione il nome di Mason: reduce dall’esperienza, in prestito, con la maglia del Getafe, il calciatore è ora in uscita dal Manchester United.