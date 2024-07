Covid dopo l’ondata estiva quella autunnale | Sintomi molto più preoccupanti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’estate ha visto un ritorno del, con un aumento di casi spinti dalla variante Kp3. Negli ultimi sette giorni, l’incidenza dei nuovi contagi da SarsCov2 in Italia è leggermente aumentata, ma resta a livellibassi e con un impatto sugli ospedali sostanzialmente stabile.Leggi anche:, nuovo picco di casi: quali sono idella varianteOndatae varianti autunnali Secondo l’ultimo monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), al 10 luglio 2024, l’occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,6% (1.006 ricoverati), mantenendo una situazione simile adella settimana precedente (1,4% al 3 luglio 2024). Anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva è rimasta pressoché stabile, con un tasso dello 0,5% (43 ricoverati) rispetto allo 0,4% della settimana precedente.