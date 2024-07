Arte contemporanea al Real Sito di Carditello arriva installazione di Perino & Vele

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) San Tammaro. Ildi, da sempre culla di contaminazioni artistiche, si apre all’. La Fondazione, guidata dal presidente Maurizio Maddaloni, ha acquia patrimonio l’“The Big Archive 1994-2014” della coppia artistica, che sarà inaugurata venerdì 19 luglio a. Un importante progetto – grazie al finanziamento della Direzione Generale Creativitàdel Ministero della Cultura, nell’ambito della dodicesima edizione del Bando Italian Council – curato da Ferdinando Creta. L’non si impone all’architettura che la ospita, ma si “dispone” in essa, ne entra a far p, mettendo in connessione l’Appartamentoe con lo scenario urbano circostante.