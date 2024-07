L’uomo morto nell’attentato a Trump stava proteggendo la famiglia | chi era Corey Comperatore la vittima della Pennsylvania

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)durante l’attentato a Donaldera un ex capo dei vigili del fuoco e, fa sapere il governatore, Josh Shapiro, “èda eroe”., 50 anni, questo il suo nome, è rimasto ucciso per proteggere la sua, lanciandosi su di loro per salvarli dal proiettile volante. Il 50enne aveva due figlie “ed era un grande sostenitore dell’ex presidente”, ha continuato Shapiro, ricordando che durante l’attacco, oltre alla, altre due persone sono state colpite e una è ancora in condizioni critiche. “Mai e poi mai i disaccordi politici devono risolversi con la violenza”, ha aggiunto sottolineando la necessità “di abbassare i toni”. “Èda eroe, così come è sempre stato”, ha detto la moglie, Helen