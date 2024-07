Giulia Guerriero incoronata Miss Impruneta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024), 19 anni originaria di Pisa, è stata2024. La giovane (in foto con il sindaco), in passerella col numero 13, è stata proclamata vincitrice venerdì sera durante la selezione regionale perItalia, che si è svolta in Piazza Buondelmonti a. Seconda classificata:Rocchetta, numero 12, Rebecca Rossi 19 anni di Sesto Fiorentino. Terza classificata:Framesi, numero 2, Diletta Tarquini. Tra le fiorentine presenti hanno ben figurato: Camilla Mangili, 29 anni, di Firenze e Allegra Tiberio, 20 anni, di Campi Bisenzio. La splendida serata è stata condotta dal presentatore e comico toscano Gaetano Gennai. Sul palco hanno sfilato 21 bellissime ragazze, che hanno ricevuto applausi calorosi da un numeroso pubblico con persone di tutte le età.