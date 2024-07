Attentato Trump speciali TV Italia Rai e Mediaset | la programmazione

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 14 luglio 2024) La notizia dell'all'ex presidente degli Stati Uniti Donaldha scosso il mondo intero. Fin dalle prime ore della notte di domenica 14 luglio 2024 le retihanno seguito da vicino gli sviluppi di questo evento drammatico, offrendo una copertura estesa e dettagliata. Su Canale 5 e Rete 4 sono stati trasmessidel TG per aggiornare il pubblicono sull'accaduto e sulle sue implicazioni future. Su Canale 5, la prima edizione straordinaria del TG5 è andata in onda dall'1:45 alle 3:30, seguita da una seconda edizione dalle 8:45 alle 10:00. Entrambe le trasmissioni hanno incluso collegamenti in diretta, ospiti e interviste per fornire un quadro completo della situazione. Parallelamente, Rete 4 ha dedicato uno speciale del TG4 all'dalle 10:00 alle 11:55.