Alcaraz vince Wimbledon 2024 | montepremi e quanto ha guadagnato

(Di domenica 14 luglio 2024) Carlossi conferma campione a, battendo nettamente Novak Djokovic in tre set. Lo spagnolo si aggiudica anche il suo secondo slam stagionale dopo la vittoria al Roland Garros del mese scorso, portando a 4 il numero di slam vinti in carriera. Il classe 2003 ha disputato un torneo in crescendo, culminato con una finale pressoché perfetta in cui ha annichilito il sette volte campione dei Championships, confermando così i 2000 punti conquistati lo scorso anno e si mantiene così al terzo posto del ranking Atp. MahaCarlos, vincitore dell’edizione numero 137 dei Championships, porta a casa undi 3.185.897 euro, mentre Djokovic si deve accontentare di poco più della metà, 1.