Wimbledon Paolini lotta ma non basta | Krejcikova è la nuova campionessa

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo la super semifinale vinta contro Vekic, altra gran prestazione di Jasmine, che purtroppo si deve arrendere alla sua avversaria nella finale di. La partita è stata molto altalenante da ambo le parti. Il primo set è stato dominata dalla giocatrice ceca, non c’è mai stata chance per l’italiana dire e il parziale è andato perso (6-2). Nel secondoha ripreso calma e tranquillità,ndo con tenacia. Alla fine, come pernel primo, Jasmine ha dominato il secondo set (2-6), portando la partita al terzo, nel quale l’equilibrio ha regnato per gran parte del tempo. Purtroppo alla fine, la tennista ceca ha conquistato il servizio ai vantaggi, riuscendo a chiudere la partita più avanti. Finale chiusa con il punteggio di: 6-2 / 2-6 / 6-4 in 1 ora e 58 minuti.