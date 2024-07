Vacanza a Madonna di Campiglio per Valentino Rossi la compagna incinta e la piccola Giulietta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Pesaro, 13 luglio 2024 –di, in Trentino, pere laFrancesca Sofia Novello, con la loro. E non solo. Perché nel pancione di mamma, come annunciato dalla coppia la settimana scorsa, c’è un’altra new entry in arrivo. Per le vacanze la famigliaha scelto il fresco delle Dolomiti, tra aria pulita e relax, a contatto con la natura: Francesca Sofia Novello ha pubblicato le foto su Instagram La modella ha pubblicato sul suo canale Instagram diverse foto, tra “coccole e temporali”, passeggiate nel verde, con le montagne sullo sfondo, e gli animali al pascolo. Tanti gli abbracci con laGiulia, che a marzo ha compiuto due anni. Per le vacanze la famiglia ha scelto il fresco delle Dolomiti, tra aria pulita e relax, a contatto con la natura.