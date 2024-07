Terzo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro Il report dell’allenamento pomeridiano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) L’allenamento è partito alle 17.40, ma Conte ha autorizzato l’ingresso di tifosi e giornalisti solo 35 minuti dopo alle 18.15 per poter cominciare l’allenamento senza distrazioni. La squadra è stata innanzitutto divisa in due gruppi, squadra azzurra e squadra blu, si è giocato con una sola porta: In porta: si alternano Turi e Sorrentino. Squadra azzurra: Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Anguissa, Cajuste, Mazzocchi; Politano, Osimhen, Iaccarino. Squadra blu:Ostigard, Mezzoni, Natan; Zerbin, Gaetano, D’Avino; Simeone, Ngonge, Cheddira. I portieri Caprile e Contini si sono allenati dall’altra parte del campo col preparatore Rosalen Lopez. La squadra si è poi divisa in due gruppi. Da un lato Cheddira, Popovic, Gaetano, Ngonge, Ostigard e Iaccarino che hanno effettuato scambi veloci per poi andare al tiro.