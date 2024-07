Malgioglio annuncia il ritiro | ecco quando lascerà le scene

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 luglio 2024) Cantante e autore di brani indimenticabili che ha scritto dagli anni 70 in poi, Cristianoa fine anni 90 è anche diventato una star della tv e dopo il Grande Fratello Vip ha avuto una seconda giovinezza, sia a livello discografico che televisivo. Nonostante Malgy abbia lo spirito di un teenager e porti benissimo i suoi anni, diciamo che non è più un adolescente e di recente ha iniziato a parlare di un possibiledalle(come fanno tutte le più grandi dive). Ma sarà vero o è un po’ come l’addio periodico che ogni anno Mara Venier promette per Domenica In?parla del suo: “Ho bisogno anche di pensare alla mia vita adesso”. Cristiano sta girando l’Italia con una serie di serate in cui canta le sue hit e la scorsa settimana ad uno di questi eventi ha fatto il suo annuncio choc gold: “Avevo anche pensato di smettere, di ritirarmi l’anno prossimo.