Il Pd imolese attacca il governo | Tagli per due milioni di euro Così si penalizza il Circondario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Duedicomplessivi sul prossimo quinquennio. È la cifra che, secondo i calcoli dell’ufficio finanziario del, verrà a mancare ai dieci Comuni del territorio alla luce deisulla spesa corrente degli enti locali (250a livello nazionale) previsti dalla legge di Bilancio. A lanciare l’allarme per la ripartizione della sforbiciata, che incide in misura maggiore su quegli enti locali che hanno ottenuto più fondi del Pnrr, è il Pd attraverso il segretario della Federazione, Fausto Tinti. "Ancora una volta ci troviamo a denunciare una tremenda consuetudine – dichiara Tinti –. A pagare le scelte di cosiddetta austerità assunte dalcentrale sono sempre i Comuni, parte terminale sì dello Stato ma sicuramente espressione più veritiera della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e realtà più vicine e consapevoli delle loro necessità, in particolare quelle dei più fragili".