House of the Dragon | tutto su Rhaenys Targaryen personaggio chiave della serie

(Di sabato 13 luglio 2024) Chi è la "Regina che non fu mai" e perché viene chiama così?non è unsecondario diof thee vi spieghiamo perché. L'hanno chiamata "la Regina che non fu mai". Non la Donna o la Principessa, perché nonostante non sia stata scelta a ereditare la corona,è rimasta sempre e comunque una Regina. Maestosa, fiera, sicura, scaltra. La protagonista assoluta del quarto episodio diof the- Stagione 2, è in realtà uno dei personaggi più affascinanti e complessiprequel de Il Trono di Spade in onda su Sky Italia e in streaming su NOW. Ripercorriamo la sua storia, chi era davvero e i motivi per cui la rendono così importante all'internotramasaga. .