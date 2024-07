Buongiorno | Prendo un’altra strada ma vi vorrò sempre bene

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo il saluto del Torino, il nuovo difensore del Napoli Alessandrosul suo profilo Instagram ha pubblicato una lunga e commovente lettera ai tifosi del Toro. Alessandro: “Guardo all’insù, chiudo gli occhi e ripenso all’inizio, al giorno in cui Silvanodetti mi consiglia di lasciare la squadra sotto casa, dove giocavano tutti i miei amici, per provare a entrare nella famiglia del TORO. Mai scelta fu più giusta. Da quel momento ho iniziato un percorso durato 17 anni. Un cammino pieno di emozioni, di gioia, di felicità ma anche di lacrime versate e delusioni. Un cammino pieno di emozioni, di gioia, di felicità ma anche di lacrime versate e delusioni che mi hanno permesso di crescere e di formarmi come uomo ancor prima che come calciatore.