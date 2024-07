Arrampica sportiva Coppa del Mondo Chamonix 2024 | azzurri fuori dal podio nello speed

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) E’ in corso di svolgimento in Place du Mont Blanc ala terza tappa didelLead edita. Serata dedicata alle finali della specialità di velocità con lo stop ai quarti per Gian Luca Zodda e per il campione delMatteo Zurloni, eliminati rispettivamente dallo spagnolo Noya Cardona e dal giappone Osama; agli ottavi si era invece fermata la corsa di Ludovico Fossali, sconfitto dal francese Rebreyend. Anche in campo femminile il miglior risultato sono stati i quarti di finale, fatali sia a Giulia Randi che a Beatrice Colli: la prima si è arresa alla polacca Kalucka, la seconda alla koreana Jeong. In mattinata si erano invece svolte le qualificazioni lead dopo il rinvio avvenuto nella giornata di ieri.