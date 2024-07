Apple TV+ ha rinnovato Presunto Innocente per una seconda stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 13 luglio 2024) Con ancora alcuni episodi da mandare in onda, la serieha ottenuto il rinnovo per unaTV+ ha ordinato lo sviluppo di una nuova tornata episodica per il legal drama basato sul romanzo best-seller di Scott Turow. La notizia è stata confermata ieri da un articolo del the Hollywood Reporter. Il meritato rinnovo è arrivato, come anticipato, a pochi episodi dalla conclusione della prima, il prossimo 24 luglio. Secondo le prime indiscrezioni, la nuovadidovrebbe basarsi su un nuovo spinoso caso. Lo streamer di recente ha affermato cheè la serie drammatica più vista fino ad oggi sulla sua piattaforma (va notato che gli streamer solo soliti a non fornire i dati sulle visualizzazioni).