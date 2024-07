Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la Torcia sarà presentata all’Expo 2025 di Osaka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ladellee Paralimpiadi dial Padiglione Italia dell’Expo di, ma l’evento si terrà in contemporanea nella città meneghina, gemellata con quella nipponica dal 1981: quest’oggi è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Commissariato Generale per l’Italia a Expoe la Fondazione. Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo, ha dichiarato a margine della firma: “Lo sport è un importante strumento di sviluppo sociale e promuove stili di vita sani. È anche un settore che dialoga quotidianamente con il mondo della creatività, dell’industria e dell’arte. Questo accordo rappresenta il nostro impegno nel promuovere i valori Olimpici e Paralimpici a Expo“.