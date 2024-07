L’edicolante | qui dentro c’è ancora così tanta vita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sassuolo (Modena), 12 luglio 2024 – “Nel 2011 ho fatto una scommessa. Dopo anni nel settore della ceramica, mi sono decisa e ho aperto questa edicola. Dopo 13 anni, se mi guardo alle spalle, non potrei essere più felice della scelta. L’edicola, per me, è un luogo magico”. E il suo luogo magico, Monica Berzellini, lo custodisce e protegge come se fosse una seconda casa. Un luogo che negli anni continua a raccogliere sorrisi, storie diverse, cittadini di ogni età. “Dai bambini alti poco più di un metro, con lo sguardo curioso tra i giocattoli esposti, fino ai signori più anziani - precisa - che ogni mattina arrivano qui per acquistare il giornale” quasi nel rispetto di una tradizione trasmessa di generazione in generazione. E, nella sua Sassuolo, Monica è ormai diventata un punto di riferimento.