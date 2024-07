Domenica torna la II edizione del ‘No Bruum Tour’ l’evento inclusivo Asi di mototerapia per bambini

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – L’Associazione “La” e ASI – Settore, con il supporto della Polizia Stradale e del Motoclub Polizia di Stato di Napoli e con il patrocinio dei comuni di Santa Maria a Vico, Sant’Agata Dé Goti e Bucciano, organizzano14 luglio la secondadel “NoTour”,durante il quale saranno confermati i risultati raggiunti con iin trattamento con ladurante la passata stagione., vedrà isalire in sella delle moto con terapisti e piloti addestrati per la, percorrendo circa 50 chilometri per poi pranzare e passare un pomeriggio di divertimento insieme ai figli dei soci dell’associazione e dei partecipanti al. Le moto, scortate dalla Polizia Stradale, dal motoclub Polizia di Stato di Napoli e dallo staff dell’Associazione “La”, partiranno alle ore 9 da Piazza Aragona (Santa Maria a Vico) in direzione Sant’Agata Dé Goti, dove ci sarà la prima tappa ristoro, per poi proseguire alla volta del Santuario Maria Santissima al Taburno (Bucciano) per la seconda tappa ristoro e la ben, e terminare la gita alla masseria Napolitano in Via Fossa Rena ad Airola (BN), messa a disposizione da Nicola Napolitano, dove ci sarà il pranzo con prodotti d’eccellenza locali e tanti giochi inclusivi psicomotori.