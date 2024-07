Ortenzi è il miglior coach | Una bella soddisfazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Massimiliano, tecnico Montegiorgese della Yusa Battery Grottazzolina, è stato insignito del ’Premio Costa – Anderlini’ (dedicato alla memoria di due tecnici che hanno fatto la storia del volley nazionale come Angelo Costa appunto e Franco Anderlini) dalla Lega Volley cometecnico della A2 edizione 2023–24. Una giornata assolutamente da incorniciare e da ricordare per il condottiero della storica promozione in Superlega per un premio di primissimo piano e dall’estremo peso specifico, perché a votare sono stati proprio i tecnici delle società di A2. Nonostante un’agguerrita concorrenza, un primo posto per nulla scontato ma è saltata agli occhi di tutti la galoppata trionfale verso il paradiso, di un piccolo centro che ha saputo far parlare in questi mesi da nord a sud della penisola e non solo negli ambienti sportivi.