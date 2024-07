Nato | Tajani ‘Meloni ha chiesto un italiano inviato al fianco sud’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Washington, 11 lug. (Adnkronos) – “L’istituzione dell’speciale dellaper ilsud è una decisione importante, è stata una battaglia italiana e noi riteniamo giusto che per quel ruolo sia scelto un, l’ha detto anche oggi il presidente del consiglio a Rutte”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, a margine del vertice. “Noi lo chiediamo, poi vediamo anche gli altri paesi. Ma credo che sia giusto per il ruolo che ha l’Italia, anche per il numero di militari che ha nelle missioni della, sarebbe un riconoscimento per il nostro Paese”, ha aggiunto. L'articolohaunalCalcioWeb. .