LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 55 km all’arrivo Balsamo si ritira

(Di giovedì 11 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCE DALLE 11.50 13.23 50 km. 13.21 Silvia Zanardi (Human Powered Health) si aggiudica lo sprint intermedio di Sigillo. 13.20 Ecco il comunicato ufficiale della Lidl-Trek riguardo il ritiro di. Unfortunately @Elisaabandons #dItaliaWomen Considering her precarious health and today’s super hot temperature , the conditions to continue the race are not there. Heal up soon, Barzi pic.twitter.com/osvAv3h6Pn — Lidl-Trek (@LidlTrek) July 11,13.18 3 km allo sprint intermedio di Sigillo. 13.15 Elisadà forfait e sidal: la velocista della Lidl-Trek ha lamentato una tonsillite negli ultimi giorni.