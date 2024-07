Kate Middleton la rivelazione di Antonio Caprarica sulle sue condizioni | Malattia dagli esiti dubbi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Come sta? E quali sono ledi Re Carlo III? Dopo diversi mesi dal drammatico annuncio delle rispettive malattie, ci pensaa fare un po’ di chiarezza. Il giornalista e storico inviato Rai in terra d’Albione rilascia una lunga intervista a Leggo.Leggi anche: Wimbledon,potrebbe non essere presente: chi ci sarà al suo posto Le rivelazioni disusta lottando contro unai cuisono sempree di cui è difficile determinare l’assoluta guarigione in un termine preciso di tempo. – va subito al sodo– In sostanza è chiaro che la vita della principessa Catherine è stata radicalmente cambiata dalla comparsa dellae questo l’ha resa molto popolare, certamente la più popolare prima ancora di questa tragedia ma la dimensione del dolore in cui lal’ha costretta a entrare e la pubblica ammissione di questa sofferenza l’ha portato su un piano totalmente diverso rispetto agli altri reali”.