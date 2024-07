Passeggero ubriaco si denuda e urina nel corridoio aereo costretto ad atterraggio di emergenza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È stato particolarmente turbolento il volo della American Eagle diretto a Manchester,a fare und’a Buffalo, nello stato di New York, a causa di alcune “intemperanze” di unche, annebbiato dai fumi dell’alcol, ha dato i numeri. Non è la prima volta che l’alcol fa danni a bordo di un, come quando si scatenò una rissa tra passeggeri ubriachi su un volo della Ryanair.nudoneldell’L’incidente si è verificato lo scorso mercoledì 3 luglio, un giorno particolarmente convulso perché era la viglia del Giorno dell’Indipendenza, festa sentitissima negli Stati Uniti. Protagonista di questa assurda storia è un 25enne originario dell’Oregon che, secondo quanto riferito dall’ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale di New York, si sarebbe prima spogliato per poire nel bel mezzo deldell’, creando scompiglio e paura tra i passeggeri e anche tra l’equipaggio.