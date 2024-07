La telecronaca Bizzotto-Adani fa il pieno di meme | uno afono l’altro urla | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Spagna-Francia, prima semifinale di Euro 2024, era una delle partite più attese della competizione. Gara molto divertente ed equilibrata che ha visto trionfare il talento della Spagna su una Francia che tornerà in campo contro l’Italia in una gara fra deluse. La partita è entrata subito in tendenza su ‘X’, non solo per lo spettacolo in campo, ma anche per la, show sulla Rai: unoLa coppia di telecronisti della Rai è diventata ben presto virale a causa di un particolare sonoro impossibile da non notare. Stefano, esperto telecronista della Rai, era senza voce e si è scusato con gli spettatori per non essere stato al meglio. Frequenze piuttosto basse perche ha voluto comunque portare a termine la