Il rebus delle coalizioni | Le alleanze si pagano nessuno vuole bruciarsi L’obiettivo vero è l’Eliseo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) di Cosimo Rossi Gilles Gressani (foto), direttore della rivista francese ed europea ’Grand Continent’, che accadrà tra Parlamento ed Eliseo dopo il risultatolegislative? "Il primo passaggio chiave sarà il 18 luglio, quando si riunirà l’Assemblea nazionale per votare la presidenza. Lo stesso giorno a Strasburgo si vota su Ursula von der Leyen. E per un gioco di riflesso, Parigi dovrà esprimersi in modo implicito anche su questo, a dimostrazione di un doppio effetto di europeizzazione della politica francese. Le elezioni hanno reso evidente la situazione inedita di un Parlamento diviso in tre blocchi simili: eco-socialista, centrista-liberale e identitari di destra. Maha i numeri. Si profilano quindi accordi parlamentari complessi einedite, anche in parte distanti dalle posizioni del