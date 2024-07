Europei Renzo Piano o Maurizio Battista? La tv del 10 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 10su RaiUno alle 21 si potrà vedere la partita di calcio fra Olanda e Inghilterra, valida per le semifinali degli. Il pre-partita inizierà alle 20.30. RaiDue alle 21.20 proporrà la serie “L’ispettore Coliandro”. L’episodio di stasera sarà intitolato “Il fantasma”: Aurora, la bella e intelligente figlia di De Zan, si innamora di Coliandro. Quando l’uomo si risveglia dal coma si trova l’Ispettore invitato a cena a casa sua. Intanto la squadra indaga su un uomo misterioso, Salvatore Maria Moneta, detto “il Fantasma” che, grazie alle sue doti di trasformista, riesce sempre a sfuggire alle manette. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.