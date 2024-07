Aziende | quali strategie di marketing online per essere competitivi nel mondo digitale?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’innovazioneè al centro di una serie di cambiamenti che stanno trasformando la società, la cultura e l’economia. Si tratta di un’evoluzione continua, finalizzata a migliorare la vita di tutti i giorni, con un forte impatto sulle abitudini di consumo, sui modelli di business e nell’organizzazione del lavoro e delle imprese. Nel, però, non basta usare le nuove tecnologie, ma è necessario capire come sfruttarle al meglio per semplificare i processi, ripensare le attività aziendali e sviluppare nuovi prodotti e servizi in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. Perin questo contesto sempre più mutevole e complesso è fondamentale avere una serie di competenze digitali, perin grado di cambiare leaziendali e i modelli organizzativi adattandoli al nuovo scenario