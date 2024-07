My lady Jane la serie tv di prime video

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di martedì 9 luglio 2024) Mylatv diTra intrighi di corte, amore proibito e un pizzico di magia, Myarriva super rivisitare in chiave fantasy la storia della giovane regina d’Inghilterra. Se ti incuriosisce il genere unasimile la puoi trovare su apple tv con The Buccaneersper apple tv +. Data di uscita e piattaforma: Laè approdata sulla piattaforma streaming di Amazondal 27 giugno 2024. Trama Nella Londra del XVI secolo alternativo, la morte improvvisa del Re Edoardo VI (Froylan Millan) scatena il caos nella successione al trono.Grey, cugina del defunto sovrano e donna di grande intelletto, si ritrova suo malgrado catapultata sul trono, nonostante le trame della potentissima duchessa di Northumberland (Anna Chancellor) che la vorrebbe manovrare come una marionetta.