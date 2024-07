La Pistoiese Fc ha scelto Giacomarro nuovo tecnico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Domattina sarà finalmente posto il primo tassello della nuovaFc. Al Nursery Campus di Via Bonellina sarà infatti presentato Domenico, il quale quindi è da considerarsi a tutti gli effetti ufficialmente ilarancione, pur non essendo formalmente mai arrivato l’annuncio da parte della. Erano i attesi per la giornata di ieri i primi comunicati ufficiali da parte del club, che è ancora alle prese con alcuni problemi tecnici che impediscono l’utilizzo degli account social societari. I profili sono infatti sotto la gestione del curatore fallimentare in quanto beni immateriali della "vecchia" Use alla nuova proprietà non vi è possibile, per il momento, farne accesso. Ancora inattivo anche il sito ufficiale, nonostante il fatto che sia la denominazione che illogo sono già stati definiti e presentati alla città.