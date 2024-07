La bellezza in bicicletta Prima tappa da Matera a Modugno fra ulivi sole e la voce di Erica Mou

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 –è intorno a Bari, ha la sua bella identità, ma forse geograficamente il confine vero con la capitale pugliese si è perso. Noi ce la siamo fatta scendendo dall’Alta Murgia, caldo e vento, vento contro, come ovvio che sia per un viaggio come questo. Il primo applauso va ai tre piccoli della spedizione: Gea e Giuseppe, tredici anni, e Leonardo, addirittura nove. Gea e Giuseppe si son sparati sessantotto chilometri e trecento metri, daa qui, un gelato per pranzo e acqua a più non posso. Abbiamo visto tanti, abbiamo preso tanto, abbiamo anche cantato pedalando e non abbiamo incontrato quasi nessuno, viaggiando nella “controra”, il tempo sospeso, il tacito patto del silenzio pugliese in cui si aspetta che le ombre si allunghino per alzare un sopracciglio.