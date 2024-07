Jessica Ferri dama della Piazzarola Sfilerà anche Francesca Santirocco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Una pedagogista con un sogno nel cassetto, diventare insegnante di sostegno, sarà ladi luglio per la. Si tratta di, 24 anni, presentata nella sede biancorossa dal caposestiere Carlo Bartoli e dal console Gigi Morganti. Toccherà a lei, dunque, impreziosire il corteo di sabato sera, insieme a, 31enne, che invece interpreterà la figura di Elisabetta Trebbiani, sfilando a cavallo. Le due bellezze si apprestano a vivere una delle serate più emozionantipropria vita. "Effettivamente c’è un po’ d’ansia in vistaQuintana perché fare laè il sogno di tutte – racconta-. Ringrazio il sestiere per avermi scelta e spero che tutto possa andare per il verso giusto. Indosserò un abito maestoso, ma per ora non voglio svelare niente di più, perché mi piace far sì che possa essere una sorpresa".