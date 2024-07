Il Bologna ha l’accordo con il giocatore ma la società greca non scende sotto i 25 milioni Per il ruolo di esterno d’attacco nel mirino Cambiaghi e Cancellieri Ioannidis pressing sul Panathinaikos per calare il prezzo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Milan si ritira dalla corsa: "Zirkzee è ormai il passato", ha sancito ieri Zlatan Ibrahimovic, lanciando una frecciata a Kia Joorabchian, procuratore del numero 9 rossoblù. "Ci sono agenti che i problemi li risolvono e altri che li creano". Come anticipato nei giorni scorsi, Joorabchian lavora ormai senza sosta per il trasferimento di Zirkzee allo United, pronto a garantire i 15di commissione al procuratore e un contratto da 5netti al. Già preannunciato alla mossa dello United, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: la dirigenza rossoblù attende di capire se lo United arriverà con i 40cash della clausola o chiederà una dilazione sui pagamenti e nel qual caso sarebbe richiesto un sovrapsulla cifra, il cui 40 per cento spetterà al Bayern Monaco.