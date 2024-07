Croce Rossa | Gesuina Fusari resta presidente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024)guiderà il comitato delladi Codogno per altri quattro anni. È stata rielettanella giornata di domenica quando, in sede, si è svolto il rinnovo del consiglio direttivo. La donna ha guidato irossini nel delicato periodo Covid e incassato nuovamente la fiducia dei collaboratori. Su 109 schede valide (contro 2 bianche e 3 nulle), laha ottenuto 83 preferenze. Erano state presentate due liste. Alla fine sono stati eletti, oltre alla, Valentina Perpetua con 33 voti, Cristiano Rozza con 65 voti, Cerizza Angela con 35 voti e Sara Bernocchi, questa ultima eletta come “Consigliere Giovane”, con 25 preferenze. L’altra lista aveva candidatoCarmelo Olivieri, che ha preso 24 voti.