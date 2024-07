C' è un motivo se le city car sono tra le auto più vendute in Italia ecco le migliori che trovi adesso

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Lecar in vendita sul mercatonodieci e la metà di queste appartiene al Gruppo Stellantis. Rispetto a qualche anno fa l'offerta di modelli diversi è molto più ridotta, poiché diversi costruttori hanno deciso di abbandonare il segmento, principalmente perché su questo genere disi guadagna poco. Per diverso tempo alcune caseavevano ridotto i costi, condividendo sviluppo tecnico e componenti; da queste collaborazioni erano nate le Citroen C1-Peugeot 108-Toyota Aygo, ma anche la Fiat Panda e la Ford Ka. Ora tutto questo rappresenta il passato e dunque cimeno alternative tra cui scegliere. Che cosa si intende percar? Le vetture che rientrano in questa categoria hanno delle caratteristiche ben precise, prima di tutto dimensionali.