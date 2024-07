The Umbrella Academy S4 | domani il trailer finale oggi il poster

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 8 luglio 2024) Netflix rilasceràildell’ultima stagione di The, la fortunata serie in arrivo sulla piattaforma dall’8 agosto. In anticipo sul lancio del suddetto(qui il precedente), il colosso dello streaming ha diffusoin rete un nuovoche, oltre che presentare i nuovi bizzarri look dei protagonisti, ricorda agli appassionanti che manca solo un mese al rilascio dell’ultima stagione di The. Manca 1 mese all'ultima stagione.1 giorno alThestagione 4 arriva l'8 agosto, solo su Netflix. pic.twitter.com/unUdInMP83— Netflix Italia (@NetflixIT) July 8, 2024 Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner.